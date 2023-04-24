Поднялась стена огня: ВСУ удачно отработали по БК врага, "бавовна" попала на видео
Защитники Украины показали новое эффектное видео удара по противнику на Бахмутском направлении. Дрон Сил обороны снял, как после "бавовны" детонировали снаряды к российской гаубице Д-30.
Операцию провели воины тактической группы "Адам" совместно с отдельным подразделением аэроразведки "Ангелы" 128-го батальона территориальной обороны Днепровского района г. Киева (в составе ТГр "Адам"). Ролик они обнародовали на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
"Обнаружили и уничтожили БК и прицепную гаубицу калибра 122-мм Д-30", – сказано в сообщении.
На видео видно, что после удара снаряды, которые противник прятал в лесополосе где-то возле железнодорожных путей, вспыхнули. Когда происходила детонация, стена огня поднималась высоко в небо, сыпались искры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее в сеть попали зрелищные кадры уничтожения склада противотанковых мин врага.
– Также опубликовано видео ликвидации нашими артиллеристами группы из четырех-пяти оккупантов.
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