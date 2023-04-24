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ВСУ ювелирно взорвали склад противотанковых мин оккупантов: зрелищное видео

Ольга Липич
War
1 минута
7,7 т.
ВСУ ювелирно взорвали склад противотанковых мин оккупантов: зрелищное видео

Защитники Украины продолжают неустанно уничтожать не только солдат "второй армии мира", но и оружие российских войск. В сети распространили зрелищные кадры уничтожения склада противотанковых мин врага.

Видео дня

Операцию провели бойцы 8-го отдельного батальона "Аратта" имени Андрея Гергерта, который находится в составе Украинской Добровольческой Армии. Кадры опубликовали на Facebook-странице батальона в воскресенье, 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что российские захватчики сложили свои мины под открытым небом в одном из прифронтовых населенных пунктов. Склад оккупантов удалось засечь с помощью дрона. Украинские воины сбросили с беспилотника снаряд, после чего на месте загорелся масштабный пожар.

ВСУ ювелирно взорвали склад противотанковых мин оккупантов: зрелищное видео
ВСУ ювелирно взорвали склад противотанковых мин оккупантов: зрелищное видео
ВСУ ювелирно взорвали склад противотанковых мин оккупантов: зрелищное видео
ВСУ ювелирно взорвали склад противотанковых мин оккупантов: зрелищное видео

Видео бойцы подписали словами из кавера на песню группы Rammstein "Mein herz brennt", исполненного украинской группой "Grandma's Smuzi".

"Тихо, малята! Гамір стих! Це – голос зла, мій гімн свободи. Дарунок я приніс для всіх, його мені ніяк не шкода. Серця жар!" – звучит песня.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная российская армия за неделю (с 17 по 23 апреля) потеряла на временно захваченных ими территориях еще два склада с оружием и боекомплектом и пять своих штабов. Украинские Вооруженные силы устроили оккупантам мощную "бавовну".

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