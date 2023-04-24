ВСУ ювелирно взорвали склад противотанковых мин оккупантов: зрелищное видео

Защитники Украины продолжают неустанно уничтожать не только солдат "второй армии мира", но и оружие российских войск. В сети распространили зрелищные кадры уничтожения склада противотанковых мин врага.

Видео дня

Операцию провели бойцы 8-го отдельного батальона "Аратта" имени Андрея Гергерта, который находится в составе Украинской Добровольческой Армии. Кадры опубликовали на Facebook-странице батальона в воскресенье, 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что российские захватчики сложили свои мины под открытым небом в одном из прифронтовых населенных пунктов. Склад оккупантов удалось засечь с помощью дрона. Украинские воины сбросили с беспилотника снаряд, после чего на месте загорелся масштабный пожар.

Видео бойцы подписали словами из кавера на песню группы Rammstein "Mein herz brennt", исполненного украинской группой "Grandma's Smuzi".

"Тихо, малята! Гамір стих! Це – голос зла, мій гімн свободи. Дарунок я приніс для всіх, його мені ніяк не шкода. Серця жар!" – звучит песня.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная российская армия за неделю (с 17 по 23 апреля) потеряла на временно захваченных ими территориях еще два склада с оружием и боекомплектом и пять своих штабов. Украинские Вооруженные силы устроили оккупантам мощную "бавовну".

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