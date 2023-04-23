ВСУ за неделю уничтожили два склада БК и пять баз российской армии

Оккупационная российская армия за последнюю неделю (с 17 по 23 апреля) потеряла на временно захваченных ими территориях еще два склада с оружием и боекомплектом и пять своих штабов. Украинские Вооруженные силы устроили оккупантам мощную "бавовну".

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Карту "демилитаризации" врага опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Взрывы в течение недели звучали в Херсонской, Донецкой и Запорожской областях:

– Шахтерск, Донетчина – попадание в базирование;

– Токмакский район, Запорожская область – два попадания в базирование;

– Скадовский район, Херсонщина – минус БК и база;

– Херсонский район – минус БК;

– Васильевский район, Запорожская область – попадание в базирование.

Ранее сообщалось, что с 10 по 16 апреля украинские защитники уничтожили еще шесть баз оккупантов и пять складов с боеприпасами. "Демилитаризация" "второй армии мира" проходила в Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

Отметим, что Силы обороны Украины в течение 22 апреля на фронте ликвидировали не менее 690 военнослужащих армии РФ. Всего с начала полномасштабной войны в Украине было "демилитаризовано" уже 186 420 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Луганской области российские военные путинской армии устроили перестрелку с "вагнеровцами". В результате разборок захватчиков есть погибшие с обеих сторон.

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