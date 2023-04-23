Украинские артиллеристы устроили оккупантам game over. Видео

Украинские артиллеристы передали "пламенный привет" российским оккупантам. Обнаружив группу вражеских штурмовиков, воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады нанесли удары по захватчикам.

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Враг понес потери в живой силе. Как это было, показали на странице 25 ОВДБр в Facebook (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Game over, оккупанты! Сичеславские десантники продолжают демобилизовать кремлевских наемников! Наши защитники устали объяснять, что им не место на украинской земле! Но не устали доказывать, кто хозяин на ней! "Если не отступите и не сложите оружие, финал будет один – вас навечно похоронит в себе украинский чернозем", – говорят наши защитники. Сичеславские десантники – те, кто борется за свободу", – отметили в бригаде.

На опубликованных кадрах видно, как украинские воины обнаруживают группу из 4-5 оккупантов. Они наносят удар по захватчикам.

Впоследствии аэроразведка обнаружила тела по меньшей мере двух россиян, которые уже никогда не возьмут в руки оружие.

Напомним, в Генштабе отчитались, что 22 апреля ВСУ ликвидировали за сутки 690 оккупантов, обезвредили вертолет и БПЛА врага. Общие безвозвратные потери врага в живой силе достигли 186 420 человек.

Также сообщалось, что защитники Украины накануне потрепали силы захватчиков, демилитаризовали склады и военные объекты врага.

Только на Авдеевском направлении за последнюю ночь оккупанты потеряли две роты солдат во время безуспешных попыток захватить опорные пункты украинских воинов.