'Может мы не за тех воюем?' Российские военные скулят о тяжелой судьбе под Угледаром. Перехват

Российский оккупант, который служит в 70-м мотострелковом полке РФ, пожаловался на очень тяжелую судьбу на войне в Украине. Солдат страны-агрессора рассказал про огромные потери "второй армии мира", "бестолковые" команды высшего руководства, и про отсутствие не только хорошего вооружения, но и еды и воды.

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В разговоре с женой россиянин даже задумался, на правильной ли стороне он воюет. Перехват разговора опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в понедельник, 24 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы может вообще не за тех воюем! Может, наши, с другой, бл*ть, стороны? Тут такие дают команды просто бестолковые – идите и пох*й, копайте, пока не сдохните. Мы тут как в блокаде – ни воды, ни хлеба. Порой, ночью лед разбиваем и грызем! Нас должны были уже увезти, должны были отправить на ротацию. Комбат сказал: "Не надо никого выводить, пусть воюют". Шансов отсюда выбраться мало", – сказал он.

Также оккупант пожаловался на большие потери и заявил, что людей с каждым днем становится все меньше.

"У нас тут людей с каждым днем все меньше. Мы и так каждый день со смертью играем. Вчера ночью еще одного "затрехсотило" – полголовы нет. Х*й его знает, живой он сейчас или нет. 1-2 человека это, как говорится горе, а когда сотни – то уже статистика. Все ребята уже в ах*е..И наши, и дончане", – поплакался захватчик.

Он также рассказал, что под Угледаром защитники Украины разбили колонну оккупантов, нанеся врагу много потерь.

"Вчера Жеке жена рассказывала. Под Угледаром пох*ярило колонну наших ребят, шишиги (ГАЗ-66.– Ред.) и полностью мальчишек внутри танков...Вся эта колонна– сожгли нах*й! Там, говорит, столько людей погибло! Столько "200-х". Как в Афганистане, всю колонну.. Она звонит, плачет, говорит "Женя, ты хоть не там?". Говорит, столько мальчишек погибло..", – пожаловался российский оккупант.

Он попросил жену обращаться с письмом лично к российскому диктатору Путину и жаловаться ему, что командиры не отпускают оккупантов домой. Также захватчик рассказал, что 70-й мотострелковый полк РФ раньше считался "элитой" российской армии.

Он одним из первых заходил на территорию Украины в феврале и марте 2022 года – в начале полномасштабного вторжения. Однако, тогда полк понес огромные потери и теперь он "никому не нужен".

"Письмо президенту пишите, пускай разбирается! Потому что тут весь 70-й полк полностью в*банный, он нах*й никому не нужен. Они в феврале, когда заходили, первые начинали. "200-х" очень много было, а остальные контракты разорвали. Теперь этот полк стал штрафным", – добавил военный армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом перехваченном разговоре военный "второй армии мира" рассказал об очень сложной ситуации на фронте. Оккупанты несут серьезные потери и напряженно ждут контрнаступления Сил обороны Украины.

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