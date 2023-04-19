'Можешь через две недели нового мужа искать': оккупант рассказал об ожиданиях контрнаступления ВСУ. Перехват

Военнослужащий "второй армии мира" рассказал об очень сложной ситуации на фронте. Оккупанты несут серьезные потери и напряженно ждут контрнаступления Сил обороны Украины.

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Об этом стало известно из телефонного разговора российского военного с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).Из него стало понятно, что оккупант не рассчитывает вернуться домой живым.

"Через две недели можешь себе нового мужа искать...тут просто пацанов на мясо отправляют", – сказал он.

Захватчик, который находится в районе Кременной на Луганщине, сообщил, что ВСУ "утюжат" войска РФ, в результате чего противник теряет много людей убитыми и ранеными.

"Вот мы вчера в наступление ходили, нас просто рас***дили, б**дь, вообще в дымоган", – рассказал оккупант.

Он также сообщил, что его вместе с сослуживцами перевели в бригаду, в которой из пяти тысяч солдат осталось всего около 200.

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Как сообщал OBOZREVATEL, военный оккупационной армии России, который находится на временно оккупированной территории Харьковской области, признался, что местное население настроено по отношению к захватчикам очень недружелюбно. Он также начал задумываться о причинах войны.

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