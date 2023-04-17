'Нас сюда никто не звал, кого мы здесь обороняем?' Оккупант в Харьковской области неожиданно задумался о причине войны. Перехват

Военный оккупационной армии России, который находится на временно оккупированной территории Харьковской области, признался, что местное население настроено по отношению к захватчикам очень недружелюбно. Он даже боится что-то покупать в местных магазинах, потому что украинцы могут его отравить.

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Об этом оккупант рассказал в разговоре с женой. Перехват опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 17 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он признался, что находится на территории Украины, а также рассказал, что боится ходить в магазины.

"Эти все поселки х*хляцкие. Мы на х*хляцкой территории. Продают, покупать тоже можно, только это чревато последствиями, траванут еще... Тут население них*я не мирно настроено к нам", – сказал он.

При этом оккупант начал задумываться, что он делает на территории Харьковской области Украины, ведь российский диктатор Путин называл целью "спецоперации" свои выдумки о "помощи жителям Донбасса".

"Я тут с местными общался. Говорят, Вова Путин пид*рас, ох*ел, все ему земли мало. Ну как бы закончился разговор на том, что "ЛНР"/"ДНР" это "наша гражданская война" и какого х*я вы туда сунулись и какого х*я вы здесь? А я стою и думаю: а какого х*я я в Харькове бл*ть? Какого х*я мы не отстаиваем "ЛНР" и "ДНР"? То есть получается, что х*хлы правы? Путину земли мало?" – заявил россиянин.

По его словам, командир подразделения говорит, что боевая задача оккупантов на этом направлении – "тактическая оборона". При этом захватчик признал, что российскую армию на Харьковщину и в целом в Украину никто не звал.

"Только вот не понятно, какого х*я мы обороняем Харьков. Нас сюда никто не звал, какого х*я мы тут?" – добавил путинский военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант з позывным "Казах" пожаловался, что позиции его подразделения под Угледаром на Донбассе постоянно находятся под огнем Вооруженных сил Украины. Он обратился к Путину и попросил его атаковать Киев, Польшу, Великобританию и даже Белый дом.

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