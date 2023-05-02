США уже передали Украине почти все необходимое для контрнаступления и готовят новый пакет помощи, – Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили наши власти. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления.

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Об этом Кирби сказал во время брифинга в понедельник, 1 мая. Кроме того, он анонсировал очередной пакет военной помощи для Сил обороны Украины от США. Об этом в Twitter написала американская журналистка Лора Келли и другие репортеры.

По словам представителя Совета национальной безопасности, Украине может понадобиться не только дополнительное оружие и оборудование, но и ресурсы для подготовки боевых подразделений.

"Совсем скоро вы увидите новые поставки с нашей стороны", – отметил чиновник.

Он добавил, что администрация американского лидера Джо Байдена продолжает рассчитывать на поддержку Конгресса в вопросе выделения Украине новых крупных пакетов поддержки безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 апреля США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Среди прочего, туда вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия.

– Верховный генерал США в Европе Кристофер Каволи заявил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. ВСУ уже получили 98% боевой техники и боеприпасов, обещанных международными союзниками.

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