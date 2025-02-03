Минобороны хочет поставить в АОЗ послушного Жумадилова, – Безрукова

31 января Министерство обороны Украины уволило Марину Безрукову с должности директора Агентства оборонных закупок (АОЗ), назвав причиной неэффективность в поставках боеприпасов. Безрукова отрицает эти обвинения и утверждает, что ее отстранение – это политическое решение, направленное на то, чтобы поставить на место руководителя агентства "послушного" человека.

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Она рассказала Deutsche Welle о давлении со стороны Минобороны и истинных причинах своего отстранения.

После своего увольнения Безрукова заявила, что не понимает, каков сейчас ее статус, ведь в государственном реестре несколько раз меняли информацию о руководителе АОЗ.

"В четверг я была директором, в пятницу министр объявил, что я уже не директор. А в субботу в реестре снова появилось, что я руководитель агентства", – рассказывает она.

По ее словам, в реестре за неделю шесть раз меняли данные о руководителе.

Безрукова заявляет, что ее отстранение и дальнейшее увольнение – часть плана, направленного на подчинение АОЗ Минобороны.

"Еще осенью была попытка ликвидировать агентство, объединив его с Государственным оператором тыла (ГОТ). Когда я спросила, почему на место руководителя хотят поставить Арсена Жумадилова, мне ответили: "Он послушен".

Одним из ключевых эпизодов, свидетельствующих о давлении со стороны министерства, стала ситуация с закупкой 120-мм мин. По словам Безруковой, на нее оказывали сильное давление, требуя заключения контракта, хотя она предупреждала о рисках.

"Я просила проверить производителя, но получила ответ, что критических замечаний нет. В то же время мне каждый день звонили по телефону с призывами немедленно подписать и оплатить контракт", – рассказывает она.

В результате мины оказались бракованными, а ответственность за это взял на себя глава Минстратегпрома Герман Сметанин, признавший, что просил украинских производителей завышать свои возможности.

По словам Марины Безруковой, после срыва контракта Минобороны пыталось заставить агентство продлить сроки поставки, но оно отказалось. По мнению Безруковой, ее увольнение – это часть большей проблемы: сворачивания реформы оборонных закупок.

"То, что сейчас происходит, – это абсолютный откат и полный слом нашего же обязательства по корпоративной реформе. Это тоже политическое решение", – подчеркнула она.

Безрукова считает, что Минобороны стремится установить "ручной" контроль над закупками вместо открытого реформирования системы.

Представители Минобороны утверждали, что АОЗ не выполнило часть контрактов, из-за чего Генштаб высказывал претензии. Но Безрукова отрицает это, отмечая, что большая часть бюджета на 2024 год поступила только в октябре.

"Как можно успеть закупить, проверить, изготовить и поставить товар за два месяца? Это физически невозможно", – объясняет она.

Также Минобороны обвиняло ее в сотрудничестве с посредниками вместо заключения прямых контрактов. Однако Безрукова отрицает эти заявления: "Это тупая ложь. Мы заключили беспрецедентное количество прямых контрактов с ведущими мировыми производителями. Контракт с KNDS, которая производит Caesar, не готовится за два дня".

По мнению Безруковой, ситуация с ее увольнением – это не только кадровое решение, но и попытка полного контроля над оборонными закупками.

"Это откат назад и полный слом реформы, которую мы внедряли. Если министерство хочет ликвидировать независимость АОЗ, они могут это сделать официально. Но сейчас все происходит в ручном режиме", – отмечает она.