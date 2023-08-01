Минобороны: оккупанты активизировались под Бахмутом, наиболее ощутимы вражеские штурмы на трех направлениях

В районе Бахмута российские захватчики усилили обстрелы позиций украинских воинов. В районах Купянска, Лимана и Сватово противник пытается вести штурмы с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления.

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1 августа в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты уже второй день ведут усиленный огонь на Бахмутском направлении. Защитники Украины фактически находятся под сплошным артиллерийским огнем.

На северном фланге указанного направления враг пытается отвоевать позиции, потерянные ранее, но у него не получается.

"На всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируем увеличение вражеских обстрелов. На Бахмутском направлении наши войска сегодня сталкиваются с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага", – написала Маляр на своем Telegram-канале.

По ее словам, вражеские штурмы больше всего ощущаются в районах Купянска, Лимана, Сватово. "Сегодня целый день мы там отбиваем вражеские атаки", – заявила представительница МО в телеэфире.

Она отметила, что там войска страны-агрессора сконцентрировали людей и технику. "Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы", – написала заместительница министра в соцсети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– В июле 2023 года Силы обороны ликвидировали почти 18 тысяч российских оккупантов. Кроме того, украинские воины уничтожили рекордное количество вражеских средств ПВО и спецтехники за месяц.

– По данным разведки Великобритании, начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю армия РФ уже сократилась на 200 тысяч военных. Британские военные считают, что в это количество входят и "двухсотые", и "трехсотые" оккупанты.

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