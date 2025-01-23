Минобороны позволило ВСУ использовать БПЛА, которым воины уничтожают врага уже больше двух лет

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс Poseidon. Указанный БПЛА полностью отечественного производства.

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Об этом сообщили в Минобороны. В Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники подчеркнули, что "комплекс предназначен для выполнения ряда специальных задач".

Дроны комплекса "Посейдон" оснащены электродвигателями и современной навигационной системой. БПЛА способен выполнять задания при температуре от -20 °С до +45 °С и во время сильного ветра.

"Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы. Рабочая высота этих беспилотников вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны противника", – сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Никакой другой информации по БПЛА ведомство не предоставило.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Poseidon, которые в Украине производит компания Swarmly, украинские защитники используют еще с лета 2022 года.

Еще в августе 2022 года пятый президент, депутат Петр Порошенко заключил соглашение с производителями на приобретение и передачу в ВСУ указанных БПЛА. С того времени Фонд Порошенко достаточно регулярно передает украинским военным эти дроны.

Комплекс Poseidon уровня разведывательного батальона "работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров". То есть это разведчик и корректировщик.

Дроны имеют дальность работы до 150 км на высоте до 4000 метров. Их крейсерская скорость – 75 км/ч. "Посейдоны" оснащены средствами защиты от вражеской радиоэлектронной борьбы, имеют оптику с 40-кратным зумом и тепловизионную камеру.

БПЛА имеет не только горизонтальный электродвигатель с толкающим винтом, но еще четыре вертикальных электродвигателя для взлета и посадки.

Что главное – такой дрон работает даже при отсутствии спутниковой связи, очень тихо летает и не оставляет тепловой след.

Напомним, что боевые бригады ВСУ теперь будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на закупку дронов - Кабмин поддержал соответствующее предложение Минобороны. Эту сумму будут делить на всех, а какие дроны будут закупать, решать командиры подразделений.

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