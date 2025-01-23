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Минобороны позволило ВСУ использовать БПЛА, которым воины уничтожают врага уже больше двух лет

Михаил Левакин
War
2 минуты
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Минобороны позволило ВСУ использовать БПЛА, которым воины уничтожают врага уже больше двух лет

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс Poseidon. Указанный БПЛА полностью отечественного производства.

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Об этом сообщили в Минобороны. В Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники подчеркнули, что "комплекс предназначен для выполнения ряда специальных задач".

Дроны комплекса "Посейдон" оснащены электродвигателями и современной навигационной системой. БПЛА способен выполнять задания при температуре от -20 °С до +45 °С и во время сильного ветра.

"Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы. Рабочая высота этих беспилотников вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны противника", – сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Никакой другой информации по БПЛА ведомство не предоставило.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Poseidon, которые в Украине производит компания Swarmly, украинские защитники используют еще с лета 2022 года.

Минобороны позволило ВСУ использовать БПЛА, которым воины уничтожают врага уже больше двух лет

Еще в августе 2022 года пятый президент, депутат Петр Порошенко заключил соглашение с производителями на приобретение и передачу в ВСУ указанных БПЛА. С того времени Фонд Порошенко достаточно регулярно передает украинским военным эти дроны.

Комплекс Poseidon уровня разведывательного батальона "работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров". То есть это разведчик и корректировщик.

Минобороны позволило ВСУ использовать БПЛА, которым воины уничтожают врага уже больше двух лет

Дроны имеют дальность работы до 150 км на высоте до 4000 метров. Их крейсерская скорость – 75 км/ч. "Посейдоны" оснащены средствами защиты от вражеской радиоэлектронной борьбы, имеют оптику с 40-кратным зумом и тепловизионную камеру.

БПЛА имеет не только горизонтальный электродвигатель с толкающим винтом, но еще четыре вертикальных электродвигателя для взлета и посадки.

Что главное – такой дрон работает даже при отсутствии спутниковой связи, очень тихо летает и не оставляет тепловой след.

Минобороны позволило ВСУ использовать БПЛА, которым воины уничтожают врага уже больше двух лет

Напомним, что боевые бригады ВСУ теперь будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на закупку дронов - Кабмин поддержал соответствующее предложение Минобороны. Эту сумму будут делить на всех, а какие дроны будут закупать, решать командиры подразделений.

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