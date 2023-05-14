Минобороны РФ цинично назвало удар по складу гумпомощи в Тернополе 'уничтожением пункта дислокации ВСУ'

Министерство обороны РФ цинично прокомментировало удар по Тернополю 13 мая, где вражеская ракета уничтожила склад с гуманитарной помощью для украинцев. Там заявили, что якобы били "по пунктам дислокации подразделений ВСУ" и складам с оружием.

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В частности, в Telegram-канале минобороны страны-агрессора обнародовали сводку, в которой оккупанты похвастали обстрелами Тернополя и Петропавловки на Днепропетровщине. "Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования", – заявили захватчики.

При этом они утверждают, что удары наносились "по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран".

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – цинично заявили в российском минобороны.

При этом ранее руководитель благотворительного фонда "Свет Реформации" Иван Гонтарь сообщил, что в Тернополе 13 мая враг полностью разрушил склад, где хранили гумпомощь христианские миссии и церкви.

"Тысячи тонн помощи прошли через это помещение, сотни тысяч людей получили поддержку и надежду из-за возможности пользоваться этим помещением... Все сгорело", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты вечером 13 мая нанесли удар по Тернополю, на месте прилета в промзоне вспыхнул пожар. Двое мирных жителей получили осколочные ранения и ожоги.

– Пропагандисты Москвы опозорились сообщениями об ударах по Тернополю. Они дружно опубликовали видео, которое в реальности оказалось фиксацией взрывов в Иране в январе 2023 года.