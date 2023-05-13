В Тернополе во время воздушной тревоги прогремел взрыв: есть прилет
В субботу вечером, 13 мая, почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара РФ. После этого в Тернополе и Тернопольской области прогремели взрывы, в областном центре предварительно есть попадание в промзону.
Глава Тернопольской ОВА Виталий Труш в Telegram написал, что сейчас в городе и области работают специалисты. Всю информацию о взрывах он пообещал предоставить позже.
"Жители Тернопольщины, призываю не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва", – написал Труш.
Он призвал доверять только официальным источникам информации и не выходить из укрытий до конца тревоги.
"Не выходите из укрытий, есть угроза новых атак", – отметили в ОВА.
Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко написал в Facebook, что в Тернополе предварительно есть прилет в промзону. Он тоже призвал жителей области оставаться в безопасных местах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 13 мая РФ атаковала с воздуха Хмельнитчину – в регионе прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора до 30 человек получили ранения, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.
– Украинские силы ПВО сбили 17 из 21 дронов-камикадзе, запущенных российской оккупационной армией. Остальные четыре ударных беспилотника атаковали территорию Хмельницкой области.
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