Минобороны РФ цинично выдало удар по гуманитарной миссии в Чернигове за 'атаку по расчетам дронов ВСУ': омбудсмен отреагировал

Страна-агрессор Россия продолжает убивать гражданских людей и врать на весь мир, что наносит удары по военным целям. На этот раз российские террористы убили двух и ранили трех сотрудников гуманитарной миссии по разминированию недалеко от Чернигова. В Кремле же цинично выдают это преступление за удар по "расчетам БпЛА ВСУ".

Об этом заявило российское Минобороны. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал очередную ложь России и призвал мир отреагировать.

Заявление минобороны России

Министерство обороны РФ, которое правильнее было бы называть министерством войны, заявило, что якобы российская армия поразила вблизи Чернигова "10 боевиков и 8 автомобилей с пусковыми установками БПЛА".

В то же время по данным председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев".

Реакция Лубинца на ложь России

Лубинец подчеркнул, что Россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права.

"Сегодня недалеко от Чернигова россияне нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Предварительно известно о 2 погибших и 3 раненых. Это очередное циничное преступление. Атаковать людей, которые выполняют гуманитарную работу – означает сознательно ставить под удар гуманитарную деятельность. Россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права, и мир должен на это реагировать", – подчеркнул украинский омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 4 сентября, российские террористы также атаковали Чернигов. В городе прогремели взрывы, вражеская ракета попала вблизи одного из блокпостов. Целью агрессора стала гуманитарная миссия, которая проводила работы по разминированию. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!