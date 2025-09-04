УкраїнськаУКР
русскийРУС

Минобороны РФ цинично выдало удар по гуманитарной миссии в Чернигове за "атаку по расчетам дронов ВСУ": омбудсмен отреагировал

Надежда Данищук
War
2 минуты
72
Минобороны РФ цинично выдало удар по гуманитарной миссии в Чернигове за 'атаку по расчетам дронов ВСУ': омбудсмен отреагировал

Страна-агрессор Россия продолжает убивать гражданских людей и врать на весь мир, что наносит удары по военным целям. На этот раз российские террористы убили двух и ранили трех сотрудников гуманитарной миссии по разминированию недалеко от Чернигова. В Кремле же цинично выдают это преступление за удар по "расчетам БпЛА ВСУ".

Об этом заявило российское Минобороны. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал очередную ложь России и призвал мир отреагировать.

Заявление минобороны России

Министерство обороны РФ, которое правильнее было бы называть министерством войны, заявило, что якобы российская армия поразила вблизи Чернигова "10 боевиков и 8 автомобилей с пусковыми установками БПЛА".

В то же время по данным председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев".

Минобороны РФ цинично выдало удар по гуманитарной миссии в Чернигове за "атаку по расчетам дронов ВСУ": омбудсмен отреагировал

Реакция Лубинца на ложь России

Лубинец подчеркнул, что Россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права.

Минобороны РФ цинично выдало удар по гуманитарной миссии в Чернигове за "атаку по расчетам дронов ВСУ": омбудсмен отреагировал

"Сегодня недалеко от Чернигова россияне нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Предварительно известно о 2 погибших и 3 раненых. Это очередное циничное преступление. Атаковать людей, которые выполняют гуманитарную работу – означает сознательно ставить под удар гуманитарную деятельность. Россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права, и мир должен на это реагировать", – подчеркнул украинский омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 4 сентября, российские террористы также атаковали Чернигов. В городе прогремели взрывы, вражеская ракета попала вблизи одного из блокпостов. Целью агрессора стала гуманитарная миссия, которая проводила работы по разминированию. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!