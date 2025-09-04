Оккупанты ударили по гуманитарной миссии по разминированию в Чернигове: есть жертва и раненые. Фото

Войска страны-агрессора России днем в четверг, 4 сентября, атаковали Чернигов. В городе прогремели взрывы, вражеская ракета попала вблизи одного из блокпостов. Целью агрессора оказалась гуманитарная миссия, которая проводила работы по разминированию. Один человек погиб, два ранены.

Взрыв в городе прогремел в 14:55, передает корреспондент OBOZ.UA. Первую информацию о последствиях сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

Чиновник написал в Telegram, что в пределах Чернигова зафиксированы взрывы.

Сначала Брижинский сообщил, что попадание ракеты зафиксировали на территории предприятия города, однако в 15:13 уточнил, что прилет был в районе блокпоста на въезде в село Новоселовка, что под Черниговом.

По состоянию на 15:25 известно, что один человек погиб, два получили ранения.

По состоянию на 15:29 руководитель МВА написал, что ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии, которые проводили работы по разминированию местности.

Информация по пострадавшим уточняется.

Руководитель МВА предупредил, что возможны повторные пуски, и призвал оставаться в укрытиях.

Воздушную тревогу в Черниговском районе объявили в 11:04. Также она продолжается в Нежинском, Прилуцком и Новгород-Северском районах.

Дополняется...