Минобороны России активизировало вербовку заключенных на войну против Украины – разведка Британии

С начала 2023 года министерство обороны РФ активизировало схему вербовки российских заключенных на войну против Украины. Вероятно, только в апреле участвовать в боевых действиях согласились до 10 тысяч осужденных.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 11 мая. В ведомстве отметили, что с лета 2022 года заключенные были ключевым фондом новобранцев для масштабных операций ЧВК "Вагнер" в Украине.

Однако эта группировка, скорее всего, потеряла доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда обострилась ее публичная вражда с минобороны РФ, говорится в сводке.

"Кампания минобороны России по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных по увеличению своей численности в попытке избежать объявления новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российской общественности", – считают в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы резервистов. Россиян при этом успокаивают, что призыв проходит "в плановом порядке".

– Журналисты позвонили по номерам из рекламы "Вагнера" и попытались "устроиться" в ЧВК. Как утверждается в рекламе, туда якобы не берут людей с судимостью за распространение наркотиков, бандитизм, терроризм и насилие. Однако фактически отказывают мало кому.