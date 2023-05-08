Судимость и свастика не помеха: журналисты попытались 'устроиться' в ЧВК 'Вагнер' и раскрыли громкие детали вербовки. Видео

Наемники ЧВК "Вагнер" активно участвуют в полномасштабной войне. За более чем год они потеряли более 30 тыс. человек и сейчас остро нуждаются в новых кадрах.

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Так, журналисты "Радио Свобода" попытались узнать, насколько силен кадровый голод в рядах наемников и кого они готовы брать. Они позвонили по номерам из рекламы "Вагнера", распространяемой в соцсети "Вконтакте", и попытались "устроиться" в ЧВК.

Как говорится в рекламе, в ряды наемников не берут людей с судимостью за распространение наркотиков, бандитизм, терроризм и насилие. Однако фактически отказывают мало кому. Как выяснили журналисты, в ряды "Вагнера" готовы принимать людей, имеющих судимость за распространение наркотиков. Кроме того, готовы брать мужчин, которые скрываются от следствия и имеют незакрытую судимость.

Также, несмотря на частые упреки со стороны российского руководства о так называемом "неонацизме в Украине", в ряды наемников спокойно принимают мужчин с татуировками в виде нацистской символики.

Как сообщается, заключенные ЧВК "Вагнер" также уже больше года находятся в Мали, где они борются с людьми, которые восстают против местных властей. Так, на вопрос журналиста, где лучше воевать и отличается ли уровень заработка в Украине по сравнению с Мали, им было прямо сказано, что в Украине он проживет недолго, а заработанные на войне средства будут тратить уже родственники.

"Ты сам будешь тратить деньги, которые заработаешь в Мали, а родственники будут тратить украинскую премию", – откровенно ответили на вопросы журналиста.

Напомним, что ранее Пригожин сделал громкое признание после огромных потерь в Бахмуте о том, что его группировка "заканчивается" и вскоре "уйдет в историю".

Также в ОК "Восток" рассказали о больших проблемах ЧВК "Вагнер" в боях за Бахмут. Российские боевики из числа наемников частной военной компании "Вагнер" несут значительные потери в боях за Бахмут и не могут выполнить поставленные задачи.

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