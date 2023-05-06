Минобороны России могло отказаться от захвата Бахмута ради подготовки к контрнаступлению ВСУ: в ISW объяснили истерику Пригожина

Министерство обороны России, вероятно, уменьшило приоритетность Бахмутской операции в пользу подготовки к защите от ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. Эта ситуация поставила ЧВК "Вагнер" и его предводителя в затруднительное положение.

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Об этом сообщает Институт изучения войны. Заметно, что военный преступник Пригожин в отчаянии от ситуации.

Так, 4 и 5 мая Евгений Пригожин опубликовал серию видеозаписей, в которых с возмущением заявил, что "Вагнер" покинет Бахмут 10 мая, если им не будут предоставлены необходимые боеприпасы.

Он также жестко и эмоционально обвинил начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, Министра обороны России Сергея Шойгу и российское руководство Минобороны. Заметно отчаяние и гнев Пригожина на записи, где он показал трупы недавно погибших наемников ЧВК "Вагнер".

Это указывает на то, что Минобороны России, возможно, лишило приоритета Бахмут и переместило оперативный фокус в защиту своих позиций от украинских сил. А это подвергает серьезной угрозе способность вооруженного формирования эффективно действовать на поле боя.

Однако ЧВК "Вагнер" до сих пор не останавливал свои попытки полностью захватить Бахмут, даже при ограниченном доступе к боеприпасам и другому необходимому снаряжению. Пригожин не изъявил желания перейти к обороне в черте города.

Напомним, что российский военный преступник Евгений Пригожин заявил, что из-за нехватки боеприпасов выведет своих наемников из Бахмута. Конфликт главаря "вагнеровцев" и минобороны страны-агрессора из-за нехватки боеприпасов не утихает уже несколько месяцев.

Также Пригожин устроил показательную истерику на фоне ликвидированных вагнеровцев и обматерил Герасимова и Шойгу. Как говорится в публикации, на кадрах показаны потери "Вагнера" за 4 мая 2023 года.

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