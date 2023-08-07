Минобороны Украины выиграло международный суд против иностранного поставщика наколенников: все подробности

Министерство обороны Украины выиграло в международном суде иск против иностранного поставщика, который должен был обеспечить наши Вооруженные силы защитным снаряжением, а именно налокотниками и наколенниками. Он не выполнил условия внешнеэкономического контракта.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны. Поставщик нарушил не только сроки, но и объем – он поставил лишь 11% от общего объема товара, о котором было сказано в договоре.

"Минобороны, в свою очередь, должным образом выполнило свои обязательства по договору и оплатило стоимость товара в полном объеме", – говорится в сообщении. Министерство неоднократно обращалось к поставщику, однако так и не получило остальной заказанный товар

В марте 2023-го Минобороны обратилось с иском по поводу этой ситуации в международный коммерческий арбитраж. Рассмотрение спора завершилось вынесением окончательного решения в пользу Минобороны Украины.

Суд присудил взыскать с поставщика в пользу Минобороны Украины более 2,2 млн евро. Кроме того, проценты годовых продолжат начисляться ежедневно до момента оплаты поставщиком своей задолженности перед Минобороны.

"Следует заметить, что уже в ходе арбитражного разбирательства поставщик частично удовлетворил требование Минобороны в части неустойки", – отметили в МО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально поставили на обеспечение первую летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ее образец-эталон был утвержден Министерством обороны 3 августа 2023 года.

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