Минобороны утвердило образец нового, облегченного бронежилета: каково его назначение

Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета. Он предназначен для защиты отдельных жизненно важных органов тела при выполнении боевых действий военнослужащими ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

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Об этом сообщило 10 октября Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что масса нового облегченного бронежилета от 7,5 до 12 кг – в зависимости от размера и комплектации.

Облегченный бронежилет выполняется в четырех размерах – S, M, L и XL. Все мягкие бронеэлементы имеют защитный класс 1, жесткие бронеэлементы имеют 6+.

"Сделали еще один важный шаг к улучшению обеспечения наших военных современными средствами индивидуальной защиты. Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, в частности для военных ССО и ДШ", — отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

По его словам, такие бронежилеты будут особенно полезны для украинских защитников в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты.

Комплектность облегченного бронежилета подразумевает основные и дополнительные элементы.

Основной комплект:

фронтальный чехол с мягким и жестким бронеэлементом;

фронтальный чехол с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками;

камербанд (выполнен по аналогии с системой Skeleton);

боковые чехлы с мягким баллистическим элементом;

чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом.

Бронежилет может комплектоваться дополнительными элементами : защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки.

Дополнительные элементы комплекта облегченного бронежилета определяет заказчик. Все они обладают мягкой баллистической защитой.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле Минобороны информировало, что проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета. Он отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневровых действий при штурмовых и специальных операциях.

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