В Минобороны тестируют новую облегченную модель бронежилета: в чем ее преимущества? Фото

Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета. Он отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий при штурмовых и специальных операциях.

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Об этом сообщили в ведомстве. Отмечается, что бронежилет уже прошел испытание в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получил положительные отзывы.

Сейчас идет последний этап – лабораторные испытания.

"Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом был учтен каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительные результаты заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях", – отметил он. министра обороны Дмитрий Клименков.

Как отметили в министерстве, новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, обеспечивающих защиту 6 класса. Размеры варьируются от S до XL в двух комплектациях, с весом от 7,5 до 12 кг, по сравнению с 10,5 до 17,5 кг в модульных моделях.

"Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки", - рассказали в пресс-службе.

Бронежилет имеет отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки.

После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ.

Напомним, в прошлом году в Украине разработали и протестировали первый бронежилет для военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Минобороны опробовало специальные модульные бронежилеты, предназначенные для нужд Военно-Морских Сил и инженерных войск ВСУ. Особенность такого бронежилета состоит в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует и бронежилет срабатывает как спасательный.

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