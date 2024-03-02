Минобороны приступило к испытанию специальных модульных бронежилетов для украинских защитников

Министерство обороны Украины приступило к испытаниям специальных модульных бронежилетов. Новая разработка предназначения для нужд Военно-морских Сил и инженерных войск ВСУ.

Такой бронежилет поможет украинским защитникам при выполнении операций на воде. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Украины.

В оборонном ведомстве рассказали, что особенность такого бронежилета заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует и бронежилет срабатывает как спасательный.

По словам заместителя министра обороны Виталия Половенко, от военных поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Он отметил, что главная задача такого бронежилета – уберечь жизнь военнослужащих на воде. Модуль разрабатывался с учетом веса, который несут на себе военнослужащие при выполнении боевых задач.

Кроме того, в минобороны рассказали, что новый плавучий модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. К его созданию привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков.

Стоит отметить, что такие модули будут универсальными, ведь их можно использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.

"Сейчас несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы приступим к лабораторным испытаниям", – сказал Половенко.

Напомним, минобороны приняло решение, что маркировка вещевого обеспечения военных будет содержать только номер и дату контракта. В ведомстве объяснили, что это делается по многочисленным просьбам производителей для обеспечения безопасности их производственных и складских помещений.

Ранее сообщалось, что система реестра военнообязанных "Оберіг", которая была создана для хранения информации обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в Украине, уже работает с самыми крупными реестрами. В частности систему присоединили к Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе.

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