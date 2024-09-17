Минобороны взяло на вооружение ВСУ канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP: какие его преимущества. Фото

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в наших Силах обороны бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады. Эту модель специально усовершенствовали для нужд украинской армии.

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Об этом сообщили на сайте Минобороны. Название бронемашины – это аббревиатура MRAP – Mine Resistant Ambush Protected, то есть защита против мин и засад.

Эти машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Они состоят из монолитной бронекапсулы и наружных взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя. Последние забирают на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целым модуль для экипажа.

Roshel Senator MRAP дополнительно получил броню, способную защитить экипаж и десант от пуль, выпущенных из стрелкового оружия, и осколков. Также канадский бронеавтомобиль на базе шасси Ford 550 получил усиленную ходовую часть, механизм полного привода и 6,7-литровый турбодизельный двигатель мощностью более 300 лошадиных сил. В комплектации для фронта машина обязательно имеет лебедку и ночной свет.

"С начала широкомасштабного вторжения Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках более 20 бронеавтомобилей класса MRAP", – говорится в сообщении.

Украина уже получила 1400 бронемашин Senator. Об этом заявил генеральный директор компании Роман Шимонов.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство обороны Латвии закупило у Великобритании боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR, чтобы передать их Украине. В целях обеспечения оперативной безопасности в ведомстве не раскрыли конкретного количества передаваемых машин.

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