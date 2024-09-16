Латвия передаст Украине партию британских бронемашин CVR: что известно

Министерство обороны Латвии закупило в Великобритании боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR, чтобы передать их Украине. В целях обеспечения оперативной безопасности в ведомстве не раскрыли конкретное количество машин, которые будут переданы.

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При этом известно, что контракт Латвии и Британии предусматривал продажу 123 единиц бронемашин CVR. Об этмо сообщает издание Delfi.

В департаменте печати и информации Министерства обороны Латвии отметили, что контракт, подписанный с Британией в 2014 году, предусматривал в общей сложности 123 бронемашины CVR. Из общего количества Латвия должна была получить 116 модернизированных бронемашин, а семь без капитального ремонта – для обучения механиков. Первые машины были поставлены осенью 2015 года.

Кроме того, в 2019 году был подписан еще один контракт с Британией на закупку дополнительной техники. По словам командующего Национальными вооружёнными силами Латвии Леонида Калниньша, для участия в тактических операциях и уничтожения противника на передовой необходимы новые боевые машины пехоты как минимум с третьим уровнем защиты.

Combat Vehicle Reconnaissance (CVR) – серия боевых бронированных машин, впервые разработанных в Великобритании в 1960-е годы компанией Alvis с целью заменить в эксплуатации предыдущую разработку той же фирмы — бронеавтомобиль Saladin. Модификации CVR(T) включают, в частности, лёгкие танки Scorpion и Scimitar, бронетранспортёр Spartan, самоходную противотанковую ракетную установку Striker и командно-штабную машину Sultan.

Все модификации CVR(T) имеют однотипные подвеску, двигатель и сварной бронекорпус из алюминиевой брони. В общей сложности на вооружение британских вооружённых сил и армий других стран поступило свыше 3500 машин этого класса.

Напомним, премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в Киев 11 сентября объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него, в частности, войдут бронетранспортеры.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок "Богдана". Производство этой партии гаубиц профинансировала Дания.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс продолжает активно работать, чтобы обеспечить потребности нашей армии. В частности, сейчас хорошо налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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