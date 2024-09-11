Латвия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут бронетранспортеры

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в Киев 11 сентября объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него, в частности, войдут бронетранспортеры.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль по результатам встречи с латвийской коллегой. Он выразил благодарность правительству и народу Латвии за их четкие и последовательные действия в поддержку Украины, в частности, за инициативу "Коалиция БПЛА для Украины" и поставки беспилотников для украинских военных.

"В ходе нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры", – говорится в сообщении премьер-министра.

Шмигаль отметил, что во время встречи они также обсудили возможности расширения сотрудничества по всем направлениям, связанным с усилением украинских военных на фронте, включая сотрудничество между оборонными предприятиями.

"Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником в интеграции в ЕС и НАТО. Кроме того, наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц".

Поблагодарил за поддержку в восстановлении нашей страны, в частности, Черниговской области. Вместе с союзниками мы победим и восстановим Украину", – подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 11 сентября, в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Они примут участие в саммите Крымской платформы. СМИ сообщали, что Блинкен и Лемми могут привезти в Украину новость об отмене ограничений по применению западных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов в глубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".