ВСУ получили партию САУ 'Богдана': на что способно оружие на поле боя

Вооруженные силы Украины получили 18 155-мм самоходных артиллерийских установок "Богдана". Производство этой партии гаубиц профинансировала Дания.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES). Он посетил Украину в марте 2024 года, тогда основным запросом нашей страны было увеличение производства оружия: ракет, дронов и артиллерии.

"Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – Ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", – сообщил министр.

По словам Поульсена, в Украине производить оружие гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе. Также дешевле поддерживать его работоспособность. В связи с этим фактором Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия именно на территории Украины.

Внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин подчеркнул, что каждое украинское оборонное предприятие может производить больше оружия. Однако для этого требуется достаточное финансирование.

Характеристики САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" – это украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесном шасси. Она стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

Первый прототип "Богданы" был построен в 2018 году на шасси КрАЗ-63221, серийно гаубица производится с 2023 года в нескольких вариантах на шасси МАЗ-6317 и Tatra 815-7. По состоянию на декабрь 2023 было изготовлено около 30 серийных образцов с темпом производства до шести единиц в месяц.

Экипаж САУ состоит из пяти человек, установка развивает скорость 80 км/ч, максимальная дальность ее действия – 60 км активно-реактивным снарядом и до 42 км осколочно-фугасным. Темп огня – 3-6 выстрелов в минуту (с досылателем снарядов).

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс продолжает активно работать с тем, чтобы обеспечить потребности нашей армии. В частности, сейчас хорошо налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!