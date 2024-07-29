Минус 11 объектов за неделю: Силы обороны устроили 'бавовну' на складах и базах оккупантов

Героические защитники Украины продолжают уничтожать вражеские объекты не только на захваченных войсками России территориях, но и на территории самого государства-агрессора. В течение недели (с 22 по 28 июля) у противника было отминусовано минимум два НПЗ и семь баз или штабов.

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Кроме того, у окупантов уменьшилось на склад с боеприпасами и на склад с горюче-смазочными материалами. Карту демилитаризации российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Бавовна" посетила захватчиков на Луганщине, Запорожье, в Крыму, а также в Рязане, Туапсе, Морозовске, Приморско-Ахтарске и других городах.

– Мелитополь, Запорожская область – попадание в базирование;

– Туапсе, Краснодорский край РФ – попадание в НПЗ;

– Морозовск, Ростовская область РФ – попадание в базирование, минус ГСМ;

– Приморско-Ахтарск, Краснодорский край РФ – попадание в базирование;

– Джанкой, Крым – минус рембаза;

– порт Кавказ, Краснодорский край РФ – попадание в базирование, минус паром;

– Саки, Крым – попадание в базирование, минус БК;

– Шелковичное, Крым – попадание в базирование;

– Старобельский район, Луганщина – попадание в базирование;

– Рязань, РФ – попадание в НПЗ;

– Нижний Новгород, Россия – уточняется.

Также были поражены три стратегических авиабазы россиян: "Энгельс", "Оленья" и "Дягилево".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июля Силы обороны Украины ударили 8 ракетами ATACMS по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. В результате атаки уничтожены два российских истребителя и РЛС "Небо".