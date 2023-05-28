Минус 19 складов, баз и штабов оккупантов: опубликована карта "бавовны" за неделю
Защитники Украины устроили мощную "бавовну" российским захватчикам на временно оккупированных украинских территориях. В течение недели (с 22 по 28 мая) вражеское войско потеряло по меньшей мере семь складов с боекомплектом.
Кроме того, украинские военные "отминусовали" у врага 12 баз и один склад с горюче-смазочными материалами. Потери армии государства-агрессора подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Как отмечается, "демилитаризация" оккупантов происходила в Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Больше всего потерь Силы обороны Украины нанесли врагу во временно захваченном Бердянске.
Результаты "бавовны" за неделю:
– Токмак и район, Запорожская область – минус БК и база;
– Бердянск и район – минус 2 БК, 3 базы, склад ГСМ, попадание в базирование;
– Волноваха, Донецкая область – попадание в базирование;
– Васильевский район, Запорожская область – минус БК и попадание в базирование;
– Скадовский район, Херсонщина – минус база;
– Донецк – минус база;
– Мелитополь (район), Запорожская область – минус БК;
– Пологовский район, Запорожская область – минус 2 БК;
– Мариуполь и район, Донецкая область – два попадания в базирование;
– Алмазная, Луганская область – попадание в базирование.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в районе временно захваченного российскими войсками Мариуполя вечером в воскресенье, 28 мая, прогремело много взрывов. В сети сообщили о прилетах в поселках Юрьевка и Никольское.
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