Минус 19 складов, баз и штабов оккупантов: опубликована карта 'бавовны' за неделю

Защитники Украины устроили мощную "бавовну" российским захватчикам на временно оккупированных украинских территориях. В течение недели (с 22 по 28 мая) вражеское войско потеряло по меньшей мере семь складов с боекомплектом.

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Кроме того, украинские военные "отминусовали" у врага 12 баз и один склад с горюче-смазочными материалами. Потери армии государства-агрессора подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Как отмечается, "демилитаризация" оккупантов происходила в Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Больше всего потерь Силы обороны Украины нанесли врагу во временно захваченном Бердянске.

Результаты "бавовны" за неделю:

– Токмак и район, Запорожская область – минус БК и база;

– Бердянск и район – минус 2 БК, 3 базы, склад ГСМ, попадание в базирование;

– Волноваха, Донецкая область – попадание в базирование;

– Васильевский район, Запорожская область – минус БК и попадание в базирование;

– Скадовский район, Херсонщина – минус база;

– Донецк – минус база;

– Мелитополь (район), Запорожская область – минус БК;

– Пологовский район, Запорожская область – минус 2 БК;

– Мариуполь и район, Донецкая область – два попадания в базирование;

– Алмазная, Луганская область – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в районе временно захваченного российскими войсками Мариуполя вечером в воскресенье, 28 мая, прогремело много взрывов. В сети сообщили о прилетах в поселках Юрьевка и Никольское.