Минус 20 оккупантов, танк и бронеавтомобиль: бригада 'Хартия' мощно ударила FPV-дронами по врагу на Харьковщине. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков в Харьковской области. Важную роль в обеспечении денацификации и демилитаризации оккупационного войска на украинской земле играют FPV-дроны.

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С их помощью только операторы из 13 Бригады Национальной гвардии Украины Хартия за последнее время ликвидировали два десятка захватчиков и несколько единиц вражеской техники. Подробности раскрыли в официальном Telegram-канале подразделения.

"Воины бригады "Хартия" утилизируют российский мусор с воздуха в Харьковской области. Благодаря использованию FPV-дронов за последнее время удалось выжечь до 20 оккупантов. Также был уничтожен российский танк Т-64, бронеавтомобиль "Тигр" и 1 единица вражеского МТ-ЛБ", – говорится в сообщении.

В бригаде также показали видео, зафиксировавшее боевую работу и зрелищное поражение враждебных целей.

Напомним, гибнут российские захватчики не только в Украине. Так, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали тем временем сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

Впоследствии выяснилось, что среди ликвидированных – российский командир, который вел бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ, последнего, по данным Z-каналов, опознали на одном из видео с телами ликвидированных вагнеровцев.

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев. Таким образом они хотят выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

В России уже заговорили о том, что "вагнеровцев" в Мали могли сдать повстанцам, причастными к этому могут быть МО РФ или СВР.