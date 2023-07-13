Минус 200 оккупантов и комендант города: появились детали 'бавовни' в Токмаке

Мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе Токмак Силы обороны нанесли поражение примерно 200 российским военным. Также пострадал и так называемый "комендант города".

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Об этом Федоров рассказал в своем Telegram. Он отметил, что россияне в панике начинают вывозить свои семьи.

"Удачная отработка наших Сил обороны по позициям оккупантов в Токмаке. Разведчики сообщают: Кузнечно-штамповочный завод − done, минус около 200 российских захватчиков вместе с комендантом города, ФСБшники в панике вывозят свои семьи", – пишет он.

Федоров добавил, что "по прогнозу жара будет только усиливаться".

"Путешествуйте на свои болота – там безопаснее", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают наносить удары по дислокациям российских оккупантов на временно захваченных территориях Украины. Под вечер воскресенья, 9 июля, бойцы ВСУ нанесли удар по расположению врага в захваченном войсками РФ Мелитополе.

Ранее под Мелитополем российский офицер застрелил сослуживца, который мешал ему сдаться в плен вместе с "мобиками". Группа мобилизованных около из 90 человек понесла серьезные потери, и их командир решил сохранить жизни подчиненных.

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