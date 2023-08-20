Минус 27 единиц военной техники: озвучены большие потери РФ на Таврическом направлении

На Таврическом направлении силы обороны продолжают успешно наносить ущерб российским оккупационным войскам, как в плане потерь в личном составе, так и в техническом аспекте. В противостоянии украинских военных было выполнено свыше тысячи огневых задач за последние сутки.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram- канале. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов", – сообщил он.

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153).

Украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники россиян. В частности:

шесть танков,

шесть ББМ,

восемь артиллерийских систем и минометов,

один РСЗО,

один ПТРК,

один СПГ,

один БПЛА,

две единицы автомобильной техники,

одну единицу специальной техники.

Также Силы обороны уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайперы ССО показали, как ликвидируют оккупантов в Донецкой области. Защитники еще раз точно и качественно отработали по позициям противника.

"Мой настрел исчисляется уже сотнями, дальше больше!" – отметил один из героев ролика.

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