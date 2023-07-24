Минус 242,6 тыс. наемников и 625 единиц авиации: Генштаб ВСУ озвучил потери врага за 17 месяцев полномасштабной войны

Бойцы Сил обороны Украины 23 июля ликвидировали на фронте 660 военных и наемников оккупационной армии РФ. Также ее лишили еще 68 единиц разной техники и вооружения.

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В частности, на фронте защитники сожгли ряд российских артсистем, бронемашин, а в небе сбили 14 воздушных целей. Обновленные данные о потерях страны-агрессора на 516-е сутки полномасштабной войны обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

На сегодня известно, что с начала вторжения путинского войска ровно 17 месяцев назад украинские воины ликвидировали уже около 242 620 его солдат, офицеров и даже генералов. Кроме этого, отминусовано около 32 тыс. различной техники и оружия.

Так, накануне в этот список бойцы ВСУ своим точным попаданием отправили 17 артиллерийских систем (всего 4675), 13 боевых бронированных машин (8118), 11 танков (4162), 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7182), две – спецтехники (689), и одно средство ПВО (452) армии РФ.

В небе было сбито девять российских крылатых ракет (всех 1307) и пять БПЛА оперативно-тактического уровня (3963).

Не изменилось за сутки только количество уничтоженных с начала вторжения оккупантов их РСЗО – 697, самолетов – 315, вертолетов – 310, кораблей/катеров – 18.

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – напомнили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 по 23 июля Силы обороны Украины уничтожили четыре склада с боеприпасами оккупантов. Кроме того, у врага стало меньше на один склад с горюче-смазочными материалами.

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