Минус 8 складов БК и 35 единиц техники: озвучены потери РФ за день на Таврическом направлении
Силы обороны имеют успехи на Таврическом направлении фронта и выбивают российских оккупантов. На протяжении суток 19 июля армия страны-агрессора лишилась на этом направлении как минимум 35 единиц военной техники.
Среди нее танки, пушки, беспилотники, САУ, станция РЭБ. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
При этом потери врага в живой силе составили более двух рот (убитыми и раненными).
Также было уничтожено восемь складов с боеприпасами россиян.
"На Таврическом направлении Силы обороны выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1573 огневых заданий", – заявил бригадный генерал.
Среди потерь армии Росси в технике:
– танки;
– 8 ББМ;
– 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
– БПЛА "Орлан-10";
– самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";
– 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С";
– 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
– автомобильная техника.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ 19 июля рассказали, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары по врагу артиллерией и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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