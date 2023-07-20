Минус 8 складов БК и 35 единиц техники: озвучены потери РФ за день на Таврическом направлении

Силы обороны имеют успехи на Таврическом направлении фронта и выбивают российских оккупантов. На протяжении суток 19 июля армия страны-агрессора лишилась на этом направлении как минимум 35 единиц военной техники.

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Среди нее танки, пушки, беспилотники, САУ, станция РЭБ. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

При этом потери врага в живой силе составили более двух рот (убитыми и раненными).

Также было уничтожено восемь складов с боеприпасами россиян.

"На Таврическом направлении Силы обороны выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1573 огневых заданий", – заявил бригадный генерал.

Среди потерь армии Росси в технике:

– танки;

– 8 ББМ;

– 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

– БПЛА "Орлан-10";

– самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";

– 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С";

– 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

– автомобильная техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ 19 июля рассказали, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары по врагу артиллерией и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.