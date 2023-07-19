ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях: закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары по врагу артиллерией и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 19 июля, на 511-е сутки широкомасштабной войны РФ в Украине. В Генштабе отметили, что Россия продолжает убивать мирных украинцев, игнорирует законы и обычаи войны и использует тактику террора.

Согласно сведению, россияне в течение суток нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных беспилотника типа Shahed.

"По результатам боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БПЛА типа Shahed. Кроме того, противник нанес 66 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения белорусской армии выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Горск, Елино, Леоновка, Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Стрелка, Волчанск, Малая Волча, Бударки Харьковской области.

В Купянском направлении ВСУ обороняются. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Двулетняя, Западное, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов россиян пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника ВСУ отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них – Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских Сил обороны. Осуществил тщетные попытки восстановить утраченные позиции в районе севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам. Среди них Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Лобковое Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Россияне продолжают переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры временно захваченных территорий Украины под свои нужды.

"Да, в доме культуры Каланчакского поселкового совета Херсонской области, оккупанты обустроили военный госпиталь, где на лечении с ранениями разной степени тяжести и на реабилитации находятся более 50 российских захватчиков", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ. Также ВСУ уничтожили 2 разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за эти сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 9 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Купянском направлении еще несколько населенных пунктов попали под огонь и на их территории фактически проходят боевые действия. Поэтому в этом районе увеличилась "серая зона".

ВСУ перехватили инициативу на Купянском направлении, попытки российских войск провести наступление в этом районе были неудачными. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.