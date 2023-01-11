Минус четыре БМП и танк: нацгвардейцы устроили оккупантам "бавовну" на Авдеевском направлении. Видео

Силы и средства Национальной гвардии продолжают выполнение боевых задач по отражению вооруженной агрессии РФ. На Авдеевском направлении спецназовцы провели успешную демилитаризацию путинской армии и уничтожили 4 БМП и 1 танк врага.

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Также нацгвардейцы нанесли мощные удары по позициям оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Нацгвардія – Війна за МИР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы Национальной гвардии систематически наносят удары по позициям врага и уничтожают бронетехнику. Атаковать российских оккупантов удается благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки БПЛА. Также военнослужащие Нацгвардии эффективно взаимодействуют с другими подразделениями Сил обороны.

Уничтожить 5 единиц вражеской техники, среди которых 4 БМП и 1 танк, подразделению Национальной гвардии, выполняющему задачи вблизи Авдеевку, удалось за два дня.

Напомним, украинская аэроразведка мастерски наводит тяжелое вооружение на позиции оккупантов под Бахмутом. Армия противника несет многочисленные потери, потому что точная работа наводчиков не оставляет им ни малейшего шанса.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом четверо бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины атаковали позицию оккупантов. Было уничтожено 15 захватчиков.

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