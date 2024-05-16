Минус еще один генерал: в России подтвердили ликвидацию командующего группировкой войск 'Брянск'. Фото

В стране-агрессоре России подтвердили, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте российского генерал-майора Владимира Золотухина. Он был командующим группировкой войск "Брянск".

Российские пропагандистские Telegram-каналы в сообщили, что в Санкт-Петербурге в суворовском училище военному преступнику Золотухину, который героически демилитаризировался в ходе "специальной военной операции" установили мемориальную доску.

На ней сказано, что захватчика уничтожили 11 мая 2024 года.

Как сказано в сообщении на одном российском паблике в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", на алее около входа в Санкт-Петербургское суворовское училище "увековечены" имена многих выпускников, которых ликвидировали Силы обороны Украины.

Отметим, что официальной информации о том, где именно был ликвидирован очередной оккупант, в открытых источниках нет.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины ликвидировали командира спецназа из Бурятии Эдуарда Ульмана. В 2007 году он был осужден за совершение военного преступления в Чечне: расстрел на проселочной дороге шести гражданских, включая беременную женщину.