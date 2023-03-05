Минус еще почти тысяча окупантов: Генштаб опубликовал свежие данные о потерях ФР в войне
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 930 российских окупантов. К утру 5 марта общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 153 120 человек.
Также враг лишился 12 артиллерийских систем, 9 ББМ и 5 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Российская оккупационная армия продолжает нести потери в войне против Украины. Враг каждый день теряет сотни солдат и десятки единиц техники.
Так, накануне, 4 марта, Россия потеряла :
– личного состава – около 153120 (+930) человек ликвидировано
– танков ‒ 3414 (+5)
– боевых бронированных машин – 6692 (+9)
– артиллерийских систем – 2426 (+12)
– РСЗО – 488 (+1)
– средств ПВО ‒ 248 (+1)
– самолетов – 302
– вертолетов – 289
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5)
– крылатых ракет – 873
– кораблей /катеров ‒ 18
– автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10)
– специальной техники – 232 (+2).
Напомним, за позапрошлые сутки, 3 марта, воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов. Также защитники Украины уничтожили самолет и пять БПЛА противника.
Вчера, 4 марта, под Бахмутом украинские бойцы-пограничники уничтожили 25 российских штурмовиков. Воины дождались, пока штурмовая группа врага соберется в одном из зданий – и накрыли захватчиков артиллерийским огнем.
Также сообщалось, что командующий НАТО в Европе озвучил колоссальные потери РФ в Украине. Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла свыше 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров.
По данным Центра стратегических и международных исследований, даже самые осторожные оценки потерь России за год полномасштабной войны в Украине свидетельствуют о том, что государство-агрессор уже потеряло больше, чем суммарно теряли СССР и РФ во всех конфликтах после Второй мировой.
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