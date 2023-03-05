Минус еще почти тысяча окупантов: Генштаб опубликовал свежие данные о потерях ФР в войне

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 930 российских окупантов. К утру 5 марта общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 153 120 человек.

Видео дня

Также враг лишился 12 артиллерийских систем, 9 ББМ и 5 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Российская оккупационная армия продолжает нести потери в войне против Украины. Враг каждый день теряет сотни солдат и десятки единиц техники.

Так, накануне, 4 марта, Россия потеряла :

– личного состава – около 153120 (+930) человек ликвидировано

– танков ‒ 3414 (+5)

– боевых бронированных машин – 6692 (+9)

– артиллерийских систем – 2426 (+12)

– РСЗО – 488 (+1)

– средств ПВО ‒ 248 (+1)

– самолетов – 302

– вертолетов – 289

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5)

– крылатых ракет – 873

– кораблей /катеров ‒ 18

– автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10)

– специальной техники – 232 (+2).

Напомним, за позапрошлые сутки, 3 марта, воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов. Также защитники Украины уничтожили самолет и пять БПЛА противника.

Вчера, 4 марта, под Бахмутом украинские бойцы-пограничники уничтожили 25 российских штурмовиков. Воины дождались, пока штурмовая группа врага соберется в одном из зданий – и накрыли захватчиков артиллерийским огнем.

Также сообщалось, что командующий НАТО в Европе озвучил колоссальные потери РФ в Украине. Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла свыше 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров.

По данным Центра стратегических и международных исследований, даже самые осторожные оценки потерь России за год полномасштабной войны в Украине свидетельствуют о том, что государство-агрессор уже потеряло больше, чем суммарно теряли СССР и РФ во всех конфликтах после Второй мировой.