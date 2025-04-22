Минус грузовики, пушки и склады: пограничники нанесли удар по позициям врага на Краматорском направлении. Видео

На Краматорском направлении, которое является одним из самых горячих участков фронта, бойцы подразделения "Феникс" бригады "Месть" Госпогранслужбы нанесли высокоточный удар по вражеским объектам. Благодаря эффективному использованию беспилотных авиационных систем удалось нанести серьезные потери технике и логистической инфраструктуре оккупантов.

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Об успешной операции сообщили в оперативно-тактической группировке войск "Хортица". Там отметили, что уничтожение вражеской техники существенно усложнит логистику оккупантов в этом направлении и снизит их боеспособность.

По подтвержденным данным, в результате ударов был уничтожен ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, несколько грузовиков, артиллерийские пушки, а также склады с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые обеспечивали деятельность российских войск на этом участке.

Удар был настолько точным, что вызвал детонацию боеприпасов на одном из складов, что привело к дальнейшим потерям среди личного состава противника.

Командование подчеркивает, что эти действия стали возможны благодаря слаженной работе разведки, операторов БПЛА и артиллерийских расчетов. Также сообщается, что операция проводилась в сложных погодных условиях, однако это не помешало украинским защитникам реализовать план до конца.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении украинские FPV-дроны ликвидировали российские оккупационные войска и их позиции, в том числе вражеские укрепления, места укрытия и беспилотники противника. Среди уничтоженных целей – разведывательные дроны "Орлан" и Zala, которые враг использовал для корректировки огня.