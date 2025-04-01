На Краматорском направлении ударные дроны устроили оккупантам 'горячий прием': уничтожены враждебные позиции и укрытия. Видео

На Краматорском направлении украинские FPV-дроны продолжают наносить сокрушительные удары по позициям врага. В результате точных попаданий российские оккупационные войска понесли значительные потери.

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Соответствующие кадры опубликовала ОСУВ "Хортица". "На Краматорском направлении ударные дроны устраивают оккупантам "горячие встречи" с FPV-дронами", – говорится в сообщении.

Так, операторы FPV-дронов эффективно уничтожили вражеские укрепления, места укрытия и беспилотники противника.

В частности, среди ликвидированных целей – российские разведывательные дроны "Орлан" и "Zala", которые враг использовал для корректировки огня.

Российские военные пытались скрыться в укрытиях, но наши штурмовики нашли способ выкурить их оттуда. Точные удары еще раз доказали, что украинские дроны – настоящий кошмар для захватчиков.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 162 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. А в "груз-200/300" превратили 1540 военных преступников.

Украинские военные устроили настоящую "охоту" на технику российских захватчиков на Торецком направлении. Там не утихают боевые действия, а только набирают обороты.

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