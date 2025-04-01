ВСУ отминусовали за сутки 1540 оккупантов, две крылатые ракеты и 37 ББМ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 162 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск России. А в "груз-200/300" превратили 1540 военных преступников.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 916 770 живой силы российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 1 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили в небе две вражеские крылатые ракеты (всего 3123), а также 46 беспилотников оперативно-тактического уровня (31 462).

На земле воины обезвредили 37 боевых бронированных машин (всех 21 856), 15 артиллерийских систем (25 552), девять танков (10 505) армии РФ. Кроме этого, сожгли еще 53 единицы автомобильной техники и автоцистерн (42 646) оккупантов.

Всего за время этой войны ВСУ уничтожили также 3787 единиц спецтехники, 1347 РСЗО, 1123 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю с 24 по 31 марта Силы обороны уничтожили 408 российских артиллерийских систем. А с начала 2025 года поразили уже более 4000 единиц такого вооружения врага.

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