Бои не утихают: ВСУ сожгли комплекс наблюдения 'Муром-П', танк и склад боеприпасов на Торецком направлении. Видео

Украинские военные устроили настоящую "охоту" на технику российских захватчиков на Торецком направлении. Там не утихают боевые действия, а только набирают обороты.

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Об этом сообщило ОСУВ "Хортица". Отмечается, что наши бойцы с помощью FPV-дронов сожгли танк, комплекс наблюдения Муром-П и склад боеприпасов.

"Операторы дронов продолжают показывать высший пилотаж на Торецком направлении. Здесь бои не утихают, а только набирают обороты. Но нашим защитникам есть чем ответить", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты батальона беспилотных систем и подразделения Kurt&Company ежедневно уничтожают с десяток оккупантов. Искусно используя для этого дроны всех типов – от маленьких, но точных FPV до бомберов, уничтожающих все на пути.

В частности, в результате боевой работы были поражены и уничтожены: вражеский танк, миномет, комплекс наблюдения "Муром-П", автотранспорт, вражеские укрытия с пехотой, а также склад боеприпасов.

"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Видео: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода", – резюмировали.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать ценную технику врага и его личный состав. В этот раз пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили вражеский РЭБ, пушку и полевые склады армии РФ. Операция прошла в Донецкой области.

Ранее защитники Украины показали новое видео уничтожения тяжелой бронированной техники ВС РФ в Покровском направлении. Вражеский штурм отразили операторы БПЛА Сводной стрелковой бригады Воздушных сил и морских пехотинцев ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года ПВО Украины уничтожило более 4000 российских воздушных целей, более половины из которых – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала авиация: за месяц нанесены сотни поражений по вражеским объектам.

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