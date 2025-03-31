Калейдоскоп горящей техники: пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили вражеский РЭБ, пушку и полевые склады армии РФ. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать ценную технику врага и его личный состав. На этот раз пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили вражеский РЭБ, пушку и полевые склады армии РФ.

Видео дня

Эффектное видео опубликовано пресс-службой ГПСУ. Военные отмечают, что это был "калейдоскоп горящей техники" террористов.

"Калейдоскоп горящей техники, складов и живой силы противника от РУБпАК "Феникс". В Донецкой области пограничники-операторы БПЛА поразили вражеский РЭБ, уничтожили пушку и полевые склады, а также поджарили десяток оккупантов", – говорится в подписи к видео.

Напомним, защитники Украины показали новое видео уничтожения тяжелой бронированной техники ВС РФ на Покровском направлении. Вражеский штурм отразили операторы БПЛА Сводной стрелковой бригады Воздушных сил и морских пехотинцев ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года ПВО Украины уничтожило более 4000 российских воздушных целей, более половины из которых – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала авиация: за месяц нанесены сотни поражений по вражеским объектам.

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