Защитники Украины показали новое видео уничтожения тяжелой бронированной техники ВС РФ на Покровском направлении. Вражеский штурм отбили операторы БПЛА Сводной стрелковой бригады Воздушных сил и морских пехотинцев ВСУ.

Видео дня

Роликом в воскресенье, 30 марта, поделился в Telegram официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Пресс-служба рассказала, что россияне выдвинулись штурмовать наши позиции в составе ударной бронегруппы, но столкнулись с украинскими FPV-дронами.

"Аэроразведкой было вовремя обнаружено движение вражеских танков, а мастерские попадания дронами-камикадзе от нашего расчета остановили продвижение вражеской техники при попытке прорыва в зоне ответственности", – сообщили в Сводной стрелковой бригаде ВС ВС Украины.

Благодаря защитникам штурм противника захлебнулся, так и не начавшись. Враг потерял два танка.

"Наши воины в очередной раз доказали свою эффективность и слаженность на направлении. Боевая работа продолжается и днем, и ночью!" – подчеркнули представители бригады.

Как писал OBOZ.UA, в течение 29 марта украинские военнослужащие уничтожили на фронте 14 российских танков, всего с начала полномасштабной войны – 10 492.

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