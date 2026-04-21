Минус 'Князь Вещий Олег' и немало 'Молний': бригада 'Хищник' показала, как сбивает вражеские БпЛА на передовой. Видео

Подразделение противодействия беспилотникам бригады "Хищник" Национальной полиции Украины продолжило боевую работу на Константиновском направлении. Бойцы обнаружили и уничтожили несколько типов вражеских дронов во время выполнения задач на передовой.

Видео дня

О работе подразделения рассказали в Национальной полиции Украины. Там уточнили, что во время операции были ликвидированы беспилотники типов "Князь Вещий Олег", "ZALA" и "Молния". В сообщении отметили, что эти аппараты противник использовал для разведки и корректировки огня.

Подразделение "Хищник" работает непосредственно в зоне боевых действий, где ситуация остается напряженной. По словам правоохранителей, вражеские беспилотники регулярно появляются в воздухе, пытаясь собрать информацию о позициях украинских сил. Иногда это происходит почти без пауз, что заставляет реагировать быстро и без лишних движений.

В полиции отмечают, что выявление таких целей требует внимательности и опыта. Бойцы отслеживают дроны, определяют их тип и уже после этого принимают решение об уничтожении.

Уничтожение целей

Самое важное в этой операции – результат: несколько вражеских беспилотников были уничтожены еще до того, как они смогли передать данные или скорректировать удары. Речь идет об аппаратах "Князь Вещий Олег", "ZALA" и многочисленных "Молнии", которые активно используются российскими войсками.

Такие дроны обычно применяют для разведки местности и наведения артиллерии. Их ликвидация прямо влияет на безопасность украинских подразделений. И, как отмечают в полиции, подобные операции продолжаются постоянно – фактически это ежедневная работа на передовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!