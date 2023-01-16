Минус один: защитники Украины показали кадры уничтожения вражеского самолета

Украинские солдаты в очередной раз нанесли ущерб вражеской авиации. Силами ПВО был уничтожен российский военный самолет.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Анатолий Штефан "Штирлиц". Наши военные тщательно вычисляли воздушную цель, дабы безошибочно ударить по самолету армии РФ.

"Еще одно видео удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели – самолета. ПВО всегда на страже!", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 января недалеко от временно оккупированного города Мариуполь загорелся российский военный самолет. Он летел в сторону Ростова, после чего загорелся и начал петлями спускаться вниз.

– 5 января украинские военные сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Авиация ВСУ также нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитных ракетных комплексов.

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