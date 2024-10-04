ВСУ за сутки отминусовали 1230 оккупантов и 59 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ примерно на 657 940 военнослужащих. В частности, 1230 захватчика были ликвидированы и ранены в боевых столкновениях минувших суток.

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Также защитники обезвредили еще 288 единиц российской военной техники и вооружения. О потерях врага по состоянию на 4 октября рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава оккупационного войска, наши бойцы обезвредили еще 59 его артиллерийских систем (всех 18 965), 31 боевую бронированную машину (17 627), 15 танков (8908), восемь РСЗО (1212) и одно средство ПВО (965).

С неба защитники "приземлили" 101 российский БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 16 494), на земле уничтожили 70 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (25 820), три – спецтехники (3333).

На счету Сил обороны также 2613 сбитых крылатых ракет, 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 потопленных кораблей/катеров и подлодка войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" стоимостью более $100 миллионов. Успешный удар по очередному вражескому "аналоговнету" нанесли баллистическими ракетами ATACMS.

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