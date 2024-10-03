Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию 'Небо-М': ее стоимость более 100 млн долларов

Силы обороны Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" стоимостью более 100 миллионов долларов США. Успешный удар по очередному вражескому "аналоговнету" нанесли баллистическими ракетами ATACAMS.

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Об этом сообщили в Telegram Генерального штаба ВСУ. Там пояснили, что теперь армия РФ будет существенно меньше способна выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели. В настоящее время у противника осталось около 10 таких установок, отметили в Генштабе.

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