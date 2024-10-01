Поражено укрытие техники и живой силы: пограничники ударили по оккупантам на Волчанском направлении. Видео

Воины Государственной пограничной службы снова показали результативные удары по вражеским российским войскам на севере Харьковщины. Украинским бойцам удалось накрыть огнем места укрытия техники противника.

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Кроме того, военные ударили по живой силе войск России. Ряды оккупантов проредили бойцы подразделения "Фурия" пограничной бригады "Гарт". Видео ударов на Волчанском направлении показали в Telegram-канале бригады в понедельник, 30 сентября.

Подтвержденные потери захватчиков в живой силе – двое ликвидированных и трое раненых.

В бригаде отметили, что у "воздушных снайперов" на Харьковщине постоянно есть работа – на Волчанском направлении они регулярно обнаруживают и уничтожают вражеские цели.

"На днях бойцы подразделения "Фурия" нанесли огневые поражения по местам укрытия техники и личного состава противника. Подтвержденные потери захватчиков в живой силе – двое уничтожены и двое ранены", – говорится в сообщении.

Также там добавили, что военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнять в Харьковской области боевые задачи по противодействию российско-оккупационным войскам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– украинский защитник из бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины уничтожил российский танк на Покровском направлении. Поразить вражескую бронетехнику ему удалось лишь одним выстрелом из ПТРК Javelin.

– Бойцы 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России и стоит около 20 тысяч долларов.

– На Харьковском направлении воины 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" взяли в плен группу российских оккупантов. Все новые пленные, прежде чем идти на войну в Украину, были заключены в тюрьму и находились в российских колониях.

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