Минус 1690 оккупантов и 19 артсистем: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали на фронте около 1690 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили по меньшей мере 320 единиц ее военной техники и вооружения.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 20 января, потери личного состава ВС РФ, понесенные ими в Украине с начала полномасштабного вторжения, достигают 820 430 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне защитники больше всего обезвредили российских дронов оперативно-тактического уровня – 153 штуки (в общем уже 22 768).

Из бронетехники врага бойцы сожгли 42 боевых бронированных машин (всех 20 454) и 10 танков (9821). Кроме этого, уничтожили 19 артиллерийских систем (22 074) и три средства ПВО (1049) оккупантов.

В металлолом воины превратили еще 87 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 34 488), шесть – спецтехники (3706) войск агрессора.

В целом за время войны также было уничтожено 3051 крылатую ракету, 1262 РСЗО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области России воины Сил обороны ликвидировали подполковника армии РФ Евгения Тихановича. Он был заместителем командира 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, участвовал в оккупации Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!