В Курской области России ликвидирован высокопоставленный военнослужащий страны-агрессора, подполковник Евгений Тиханович. Он был заместителем командира 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ.

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Блогер Necro Mancer сообщил на странице в X (Twitter), что Тиханович был родом из города Саяногорск (Республика Хакасия). Согласно информации из местного паблика, оккупанта похоронят 20 января.

В некрологе сказано, что российскому военному преступнику был 41 год.

Тиханович принимал участие в оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалькой от Кремля.

Также, по данным страницы KIU в соцсети X, Тиханович участвовал в терроре сирийского населения и был награжден за это руководством.

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ приблизительно на 818 740 военнослужащих. Около 1580 захватчиков были ликвидированы и ранены в боях 18 января.

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